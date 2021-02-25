ÖZET | Milan - Kızılyıldız maç sonucu: 1-1

Milan, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında sahasında Kızılyıldız ile evinde 1-1 berabere kaldı. İlk maçta deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan Milan, böylece rakibini eledi ve 16 takım arasında yer aldı. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de sahaya çıkarken 90 dakikada görev yaptı

Milan 9.dakikada Kessie'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti, konuk ekip 24.dakikada Ben Nabouhane ile skoru 1-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca turu geçen Milan oldu





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