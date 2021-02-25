ÖZET | Milan - Kızılyıldız maç sonucu: 1-1
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Milan sahasında Kızılyıldız ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. İlk maçta deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan Milan, deplasman golü avantajı ile son 16 takım arasında yer aldı. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakikada görev yaptı.
Milan, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında sahasında Kızılyıldız ile evinde 1-1 berabere kaldı. İlk maçta deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan Milan, böylece rakibini eledi ve 16 takım arasında yer aldı. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de sahaya çıkarken 90 dakikada görev yaptı
Milan 9.dakikada Kessie'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti, konuk ekip 24.dakikada Ben Nabouhane ile skoru 1-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca turu geçen Milan oldu