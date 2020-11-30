ÖZET | Milan - Fiorentina maç sonucu: 2 - 0

Serie A'nın 9. haftasında lider Milan, konuk ettiği Fiorentina’yı 2-0 yendi. Milano’daki San Siro Stadı’nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 17. dakikada Romagnoli’nin golüyle 1-0 öne geçti. Kırmızı-siyahlılar, 27. dakikada Kessie’nin penaltıdan attığı golle farkı 2’ye çıkardı. Kessie, 38. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu ise gole çeviremedi. İlk yarı, Milan’ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin 2. yarısında başka gol olmayınca Milan, Fiorentina’yı 2-0 yenerek, puanını 23’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Fiorentina ise 8 puanla 16. sırada kalırken, ligde 5. yenilgisini aldı.

Milan’da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giydi. Zlatan Ibrahimovic ise bu sezon ilk kez bir lig maçını gol atamadan bitirdi. Maçta, hayatını kaybeden efsane isim Maradona da anıldı



