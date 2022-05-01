(ÖZET) Milan - Fiorentina maç sonucu: 1-0

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan, 35. hafta maçında sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Mücadeleden 1-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puanı elde eden Milan, liderliğini sürdürdü.

San Siro'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlik ile geçilirken, 82. dakikada sahneye çıkan Rafael Leao, takımına galibiyeti getiren golü ağlara gönderdi.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Milan, puanını 77'ye çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. 3 puanı hanesine yazdıran Milan, en yakın takipçisi Inter ile puan farkını da maç fazlasıyla 5'e çıkarmış oldu. Üst üste 3. yenilgisini alan Fiorentina ise 56 puanda kaldı.



