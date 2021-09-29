(ÖZET) Milan-Atletico Madrid maç sonucu: 1-2

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Milan, Atletico Madrid'i konuk etti. San Siro'da oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede kazananı son dakikalar belirledi. 20. dakikada Rafael Leao'nun golüyle öne geçen Çizme ekibi, 29. dakikada Franck Kessie'nin ikinci sarı karttan oyun dışı kalmasını sonrası 60 dakika 10 kişi oynadığı maçta üstünlüğünü koruyamadı.

84. dakikada Antoine Griezmann ile eşitliği yakalayan Atletico, 90+6. dakikada Luis Suarez'in penaltı golüyle sonucu aldı ve 90 dakikayı 2-1 önde tamamladı. B Grubu'nda oynanan diğer maçta Liverpool, deplasmanda Porto'yu 5-1 mağlup etti ve 2'de yaptı.

2. haftası sona eren B Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:

1- Liverpool / 6 puan

2- Atletico Madrid / 4 puan

3- Porto / 1 puan

4- Milan / 0 puan