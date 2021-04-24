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(ÖZET) Metz - PSG maç sonucu: 1-3

Ligue 1’de şampiyonluk mücadelesi veren PSG, 34. hafta maçında deplasmanda Metz’i 3-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

24 Nisan 2021, Cumartesi 20:33 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Metz - PSG maç sonucu: 1-3

Ligue 1’de şampiyonluk mücadelesi veren PSG, 34. haftada Saint-Symphorien Stadı’nda Metz’e konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, 4. dakikada yıldız oyuncusu Kylian Mbappe’nın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede ev sahibi Metz, 46. dakikada Fabien Centonze’un golüyle skoru 1-1’e getirdi. Çabuk toparlanan PSG, 59. dakikada Mbappe ve 89. dakikada penaltıdan Mauro Icardi’nin fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Puanını 72’ye yükselten PSG, maç fazlasıyla Lille’in önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Metz ise 43 puanda kaldı. (AA)

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