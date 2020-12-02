ÖZET Menemenspor-Ankaraspor maç sonucu: 2-1

TFF 1’inci Lig’de Menemenspor, üst üste ikinci galibiyetini evinde Ankaraspor’la oynadığı erteleme maçında aldı: 2-1. Ümraniyespor’u deplasmanda yenerek düşme hattından çıkan Sarı-Lacivertliler’e Ankara temsilcisi karşısında bu sezon ilk kez art arda ikinci galibiyeti getiren golleri 21’inci dakikada Kamara ve 88’inci dakikada penaltıdan Tidjani attı. Konuk ekibe 71’inci dakikada Erdem’in attığı gol puan için yetmedi. Ankara temsilcisi 90+7’nci dakikada Stanojevic’in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

10 maçta 12 puan

Bu skorla Menemenspor 10 maçta 12 puana ulaşırken, Ankaraspor 8 puanda kaldı. 31 Ekim’de oynanması gereken mücadele, karşılaşmadan 1 gün önce İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ertelenmişti.