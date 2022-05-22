(ÖZET) Marsilya - Strasbourg maç sonucu 4-0

Fransa Ligue 1'in 38. ve son haftasında Marsilya, sahasında Strasbourg'u konuk etti. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in gol attığı karşılaşmada Marsilya rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin 32. dakikasında Gerson'un golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip ilk ayrıyı da bu skorla tamamladı. 73. dakikada sahneye çıkan Milli futbolcu Cengiz Ünder skoru 2-0'a getirirken 89. dakikada Gerson ve 90+3. dakikada Bakambu'nun golleri ile Marsiya maçı 4-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte puanını 71 yapan Marsilya ligi 2. sırada bitirdi. Strasbourg ise 63 puanda kaldı.



