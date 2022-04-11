(ÖZET) Marsilya - Montpellier maç sonucu: 2-0

Fransa Ligue 1'in 31. hafta mücadelesinde Marsilya sahasında Montpellier'i konuk etti. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in gol attığı karşılaşmadan Marsilya 2-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Marsilya 9. dakikada Dieng ile 1-0 öne geçti. 19. dakikada ise penaltı vuruşunda topu ağlara gönderen Cengiz Ünder, skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla biterken, mücadelenin 2. yarısında gol sesi çıkmadı. Konuk ekip Montpellier'de Omlin 90. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Maça ilk 11'de başlayan Milli yıldız Cengiz Ünder, 60. dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisi 4 maça çıkan Marsilya, puanını 59 yaptı. Montpellier ise 41 puanda kaldı.



