(ÖZET) Marsilya-Galatasaray maç sonucu: 0-0

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Marsilya'ya konuk oldu. Lazio’yu mağlup ederek Avrupa Ligi’ne lider başlayan Galatasaray, zirvedeki yerini korumak için Marsilya deplasmanına çıkmıştı. Sarı-Kırmızılı ekip kritik maçtan beraberlik çıkarmayı başardı. Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz puanını 4'e yükselterek, 2. haftayı da lider kapattı. Marsilya ise Moskova beraberliğinin ardından Galatasaray'la da yenişemedi ve 2 puanla haftayı 3. sırada kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşma başladı.

9' Cengiz uzaklardan serbest vuruşu kullandı, Taylan Antalyalı ters bir vuruşla topu kendi kalesine doğru gönderdi ancak top üst direkten kornere gitti.

18' Sağ kanattan Morutan'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Kerem Aktürkoğlu topu altıpas üzerine indirdi. Ancak Marsilya savunması topu uzaklaştırdı, ceza yayı üzerinde van Aanholt topa gelişine vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

21' Boey sağ kanattan topu içeri çevirmek istedi ancak Marsilya savunmasını geçemedi. Bu sırada Galatasaraylı futbolcular maçın hakemi Pawel Raczkowski'ye penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti.

34' Kerem'in pasında uzaklardan ancak kaleyi cepheden gören bir noktadan şansını deneyen Cicaldau'nun şutu yandan auta gitti.

35' Marsilya atağında Cengiz Ünder uzaklardan çok şık bir vuruş yaptı, Fernando Muslera parmaklarının ucuyla topu kornere attı.

38' Galatasaray tribünlerinin oradan bir meşale sahaya atıldı ve oyun durdu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de taraftarların bulunduğu alana doğru giderek, Sarı-Kırmızılılar'ı sakinleştirmeye çalıştı.

44' Oyun yeniden başladı.

45' İlk yarıya +8 dakika dakika eklendi.

45+5' Cengiz sağ kanatta çizgiye indi, altıpasın üzerindeki Goundouzi'yi gördü ancak tecrübeli futbolcu kötü vurdu. Top üstten dışarda.

45+8' Halil Dervişoğlu savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nu gördü, harika bir derin pas gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem topu Pau Lopez'in üstüne vurdu.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

49' Cengiz'in pasında topla buluşan Dieng'in ceza alanına girerken vurduğu şutu Muslera rahat bir şekilde kontrol etti.

51' Cengiz, Aanholt'un arkasına sarktı ceza sahası içindeki Dieng'i gördü. Muslera'yı geçen topta Dieng istediği vuruşu yapamadı. Bu Marsilya'nın maçın başından bu yana yakaladığı en net pozisyondu.

54' Boey hava topu mücadelesinde Peres'e yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü.

60' Payet korneri kullandı, arka taraftaki Saliba kafayı vurdu, top üst direkten oyun alanına döndü.

64' Sakatlıktan çıktıktan sonra ilk kez forma giyen Boey yine sakatlandı. Genç sağ bek yerini Yedlin'e bırakıyor.

71' Payet sol kenar çizgisinden içeri çevirdi, Cengiz çok sert vurdu, Muslera'yı geçen topun çizgide Aanholt gol olmasını önledi!

75' Aanholt, Goundouzi'ye yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi penaltı kararı verdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izlemeye giden Polonyalı hakem penaltı kararını iptal etti.

90' Maçın sonuna ilk yarıdaki gibi 8 dakika ekleniyor.

..Ve maç sona eriyor. Temsilcimiz Galatasaray, Fransa'dan gittiği gibi lider dönüyor!

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