(ÖZET) Marsilya-Feyenoord maç sonucu: 0-0

UEFA Konferans Ligi'nde bir tarafta Cengiz Ünder'li Marsilya, diğer tarafta Orkun Kökçü'lü Feyenoord... İlk maçın galibi 3-2'lik sonuçla Hollanda temsilcisi olurken, Fransa'daki rövanşta da gülen taraf Feyenoord oldu.

Final öncesindeki son karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. Bu sonuçla ilk maçı kazanan Feyenoord final biletini kaptı ve Roma'nın rakibi oldu.

Milli futbolcularımız Cengiz Ünder son 10 dakika şans bulurken, Orkun Kökçü 90 dakika sahada kaldı.

UEFA Konferans Ligi finali 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un Tiran kentinde oynanacak. Bu sene ilki düzenlenen turnuvanın kazananı şimdiden merak konusu oldu...







