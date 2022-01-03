(ÖZET) Manchester United - Wolverhampton maç sonucu: 0-1

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında Wolverhampton'ı konuk etti. Wolverhampton, sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçen maçın 82. dakikasında Joao Moutinho, takımına galibiyeti getiren golü ağlara gönderdi.

Bu sonuçla birlikte Wolverhampton, puanını 28'e yükseltirken, Ralf Rangnick yönetiminde ilk yenilgisini alan Manchester United ise 31 puanda kaldı.

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