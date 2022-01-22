(ÖZET) Manchester United - West Ham United maç sonucu: 1-0
İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Manchester United sahasında West Ham United'ı ağırladı. Manchester United, Marcus Rashford'ın 90+3. dakikada attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrıldı.
İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Manchester United sahasında West Ham United'ı ağırladı.
Büyük bölümü 0-0'lıkla geçilen mücadelenin 90+3. dakikasında Manchester United'da Marcus Rashford sahneye çıktı. Edinson Cavani'nin pasında arka direkte topla buluşan İngiliz futbolcu, fileleri havalandırarak, Manchester United'ın sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 38'e yükselterek lig sıralamasında West Ham United'ın üzerine çıktı. West Ham ise 37 puanda kaldı.