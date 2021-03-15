ÖZET | Manchester United - West Ham United maç sonucu: 1-0
İngiltere Premier Lig’de Manchester United, sahasında West Ham United’ı 1-0 mağlup etti. Manchester ekibi, Craig Dawson’ın 53. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Ligin 28. hafta mücadelesinde Manchester United, Old Trafford Stadı’nda West Ham United’ı konuk etti.
Manchester ekibi, Craig Dawson’ın 53. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Puanını 57’ye çıkaran Manchester United ikinci sıraya yükselirken, 48 puanlı West Ham United beşinci sırada kaldı.
AA