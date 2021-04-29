(ÖZET) Manchester United - Roma maç sonucu: 6-2

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. İngiliz devi Manchester United ile İtalyan ekibi Roma, avantaj için mücadele etti. Old Trafford'un ev sahipliği yaptığı karşılaşmada tam 8 gol çıktı. 9'da sahneye çıkan Bruno Fernandes, skor perdesini açan isim oldu. Roma'dan yanıt gecikmedi. Paulo Fonseca yönetimindeki Roma, 15'te Lorenzo Pellegrini'nin golüyle eşitliği yakaladı, 33'te Edin Dzeko'nun golüyle ilk 45 dakika konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda ise Kırmızı Şeytanlar fırtına gibi esti. 48 ve 64'te Roma ağlarını sarsan Edinson Cavani, takımına yeniden üstünlüğü getiren isim oldu. 71'de kendisinin 2., takımının ise 4. golünü penaltıdan atan Fernandes, United'ı rahatlattı.

Art arda gelen gollerin ardından ve rüzgarı arkasına alan İngiliz ekibi, 75'te Paul Pogba, 86'da Mason Greenwood'un golleriyle skora gitti ve sahadan 6-2 galip ayrıldı.

2-1 geriye düşmesine rağmen maçı bırakmayan ve muhteşem bir ikinci yarı oynayan Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United'ı final kapısını sonuna kadar araladı.

Gecenin diğer maçında Villarreal, evinde Arsenal'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak finale yükselecek takımlar, 6 Mayıs'taki yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.