(ÖZET) Manchester United - Milan maç sonucu: 1-1

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda dev bir maç oynandı. İngiltere'nin köklü ekiplerinden Manchester United, evinde İtalyan devi Milan ile kozlarını paylaştı. Old Trafford'da oynanan ve Slavko Vincic'in yönettiği mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Manchester United'ın golü 50. dakikada Amad Diallo'dan geldi. Amad Diallo, Manchester United formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en genç yabancı oyuncu oldu. (18 yaş 243 gün)

Milan'a avantajı getiren sayıyı ise 90+2. dakikada Simon Kjaer kaydetti. Krunic'in kullandığı kornere iyi yükselen ve yaptığı kafa vuruşuyla Henderson'u avlayan tecrübeli stoper, rövanş öncesi takımına avantajı getirdi.

Milan'ın 11. dakikada bulduğu gol VAR'a takıldı. Franck Kessie'nin Manchester United'a attığı gol öncesinde topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle iptal edildi.

38. dakikada Manchester United'ın İngiliz stoperi, Harry Maguire'ın değerlendiremediği pozisyon ise geceye damga vurdu. Futbol tarihinin en pahalı stoperi Maguire'ın boş kaleye topu ağlara gönderememesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Milan'da sakatlıkları devam eden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic, dev maçta forma giyemedi.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Mart'ta oynanacak.





https://www.instagram.com/p/CMSf68YAHGN/



