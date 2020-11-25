ÖZET Manchester United- Medipol Başakşehir maç sonucu: 4-1

Şampiyonlar Ligi’nin en zorlu gruplarından birine düşmesine karşın ilk 3 maçta sergilediği futbolla takdir kazanan, Manchester United’ı 2-1 yenerek tüm dikkatleri üzerine çeken Başakşehir, rövanşlara kötü başladı. Düşler Sahnesi olarak bilinen Old Trafford’da Şeytanlar’a konuk olan temsilcimiz bireysel hataların kurbanı oldu. Fernandes’in çaresiz bırakan vuruşuyla daha 7. dakikada geriye düşen temsilcimiz, 19’da Mert’in büyük hatasıyla sarsıldı. İlk düdükten itibaren kalemizde yoğun bir baskı kuran İngiliz devi, 36’da kazandığı penaltıyı da Rashford’la gole çevirince daha ilk yarıda geceye dair umutlarımız tükendi.

3 puanda kaldık

İkinci yarıda teknik direktör Okan Buruk skoru değiştirmek adına hamleler yapsa da sonuç değişmedi. Deniz’in 75’teki golü teselliden öteye gidemedi. Tempoyu başından sonuna elinde tutan Manchester United tenmsilcimize fırsat tanımadan 3 puanı almayı başardı. 4. maçlar sonunda tek galibiyetle 3 puanda kalan Başakşehir, gruptan çıkma ya da Avrupa Ligi’nde devam edebilme umutlarını son iki maça bıraktı. Solskjaer’in takımı ise 9 puana ulaşarak grupta tek başına liderliği ele geçirdi.



