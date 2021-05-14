(ÖZET) Manchester United - Liverpool maç sonucu: 2-4

Premier Lig'in 34. haftasında oynanması gereken Manchester United-Liverpool maçı ev sahibi takımın taraftarlarının Old Trafford'a baskın yapması ve takımın sahipleri Glazer ailesini protesto etmesi nedeniyle ertelenmişti. Dev mücadele, dün gece oynandı. Leicester City'ye 2-1 kaybeden ve Manchester City'nin şampiyon olmasını engelleyemeyen United, üst üste 2. mağlubiyetini Liverpool karşısında aldı.

Old Trafford'da oynanan maça iyi başlayan Manchester ekibi, henüz 10. dakikada Bruno Fernandes'in attığı golle öne geçti. Golün şokunu çabuk atlayan Liverpool, 34. dakikada Portekizli hücumcusu Diogo Jota ile eşitliği yakaladı.

PREMIER LIG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Beraberlik golünün ardından oyunun kontrolünü eline alan Jürgen Klopp'un ekibi, Roberto Firmino'nun 45+3. dakikada attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İlk yarının sonlarında sahneye çıkan Firmino, ikinci yarıya da golle başladı. 47. dakikada kendisinin 2., takımının 3. golünü atan Brezilyalı yıldız, takımını 2 farklı öne geçiren isim oldu.

68. dakikada ev sahibi Marcus Rashford ile golü bulsa da eşitliği yakalayamadı. 90. dakikada ağları sarsan Mohamed Salah, skoru belirledi ve 90 dakika Liverpool'un 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

70 puanla 2. sırada bulunan kalan Ole Gunnar Solskjaer'ın ekibi, üst üste 2. mağlubiyetini aldı. United'ın 3. sıradaki Leicester ile arasındaki 4 puan fark bulunuyor. Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran, üst üste 2. galibiyetini alan ve 7 yıl sonra ezeli rakibini Old Trafford'da deviren Liverpool ise 60 puanla 5. sıraya yerleşti ve Şampiyonlar Ligi ümitlerini sürdürdü.

İki takımda da eksik oyuncuların eksikliği göze çarptı. United'da Martial, Jones, James ve Maguire, Liverpool'da ise Matip, van Dijk, Gomez, Ozan Kabak, Henderson, Keita ile Milner, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadılar.