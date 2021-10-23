(ÖZET) Manchester United-Liverpool maç sonucu: 0-5

Premier Lig'in 9. haftasında dev bir maç oynandı. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United ile Jürgen Klopp'lu Liverpool, galibiyet için kozlarını paylaşırken, Old Trafford'dan sürpriz bir sonuç çıktı. İngiltere Premier Ligi'nin tek namağlup ekibi olan Liverpool deplasmanda 3 maçtır kazanamayan United'ı 5-0 devirdi.

Klopp'un ekibine galibiyeti getiren golleri 5'te Naby Keita, 12'de Jota ve 38, 45+1 ve 50'de Mohammed Salah kaydetti. Hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçta Mısırlı yıldız da 10 maç üst üste gol atan ilk Liverpool'lu oldu.

Öte yandan 60. dakikada Kırmızı Şeytanlar'da Paul Pogba'da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

1936'dan sonra ilk kez Manchester United'a 5 gol atan Liverpool bu sonuçla 9. hafta sonunda 21 puana yükseldi ve lider Chelsea'nin (22) arkasına yerleşti.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan ManU ise 14 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5' Liverpool, Naby Keita ile 1-0 öne geçti.

12' Klopp'un öğrencileri, Old Trafford'da Jota ile farkı 2'ye çıkardı.

38' Mohammed Salah skor 3-0'a getiren golü attı.

45+1' Salah bir kez daha sahnede. Şimdi skor 4-0.

İlk yarı sona erdi.

İkinci devre başladı.

50' Salah hat-trick yaptı. Liverpool, United deplasmanında 5-0 önde.

51' Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90' Maç sona erdi.



