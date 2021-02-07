ÖZET | Manchester United - Everton maç sonucu: 3 - 3

Manchester United sahasında oynadığı Everton maçında son anlarda yıkıldı. Cavani ve Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 öne geçen Solksjaer'in ekibi, Doucoure ve James Rodrigues'in gollerine engel olamadı ve mücadele 2-2'ye geldi. Ev sahibi takım McTominay'ın 70.dakikada attığı golle yeniden öne geçti ancak son sözü 90+5.dakikada Dominic Calvert-Lewin söyledi.

Gol düellosu şeklinde geçen maç 3-3 biterken bu sonuçla United puanını 45 yaptı. 47 puanla lider olan ve iki maçı eksik Pep Guardiola'nın ekibi bu hafta Liverpool ile karşılaşacak







