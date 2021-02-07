ÖZET | Manchester United - Everton maç sonucu: 3 - 3
Manchester United sahasında oynadığı Everton maçında son anlarda Calvert-Lewin'in attığı gole engel olamadı ve iki kritik puan bıraktı. Manchester United böylece iki maçı eksik Manchester City'nin iki puan gerisinde kaldı. Pep Guardiola'nın ekibi bu hafta Liverpool ile karşılaşacak
Manchester United sahasında oynadığı Everton maçında son anlarda yıkıldı. Cavani ve Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 öne geçen Solksjaer'in ekibi, Doucoure ve James Rodrigues'in gollerine engel olamadı ve mücadele 2-2'ye geldi. Ev sahibi takım McTominay'ın 70.dakikada attığı golle yeniden öne geçti ancak son sözü 90+5.dakikada Dominic Calvert-Lewin söyledi.
Gol düellosu şeklinde geçen maç 3-3 biterken bu sonuçla United puanını 45 yaptı. 47 puanla lider olan ve iki maçı eksik Pep Guardiola'nın ekibi bu hafta Liverpool ile karşılaşacak