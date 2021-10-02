ÖZET | Manchester United - Everton maç sonucu: 1-1

Premier Lig'de geçen hafta evinde Aston Villa'ya yenilen Manchester United, Everton engelini de aşamadı: 1-1.

Yıldızlar topluluğu Manchester ekibi, ligin 7. hafta maçında Everton'ı konuk etti. Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho ve Paul Pogba maça yedek kulübesinde başlarken, açılışı 43'te Bruno Fernandes'in asistinde Anthony Martial yaptı.

1-0 biten ilk yarı sonrası 57'de C. Ronaldo ve Sancho oyuna dahil oldu. Konuk ekip, Andros Townsend ile 65'te eşitliği yakaladı. Ole Gunnar Solskjaer, 70'te Pogba'yı da oyuna alarak son kozunu oynadı fakat kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Son 2 maçında 5 puan kaybeden Manchester United, 7. maç sonrası 14 puanda. Everton da aynı Man Utd gibi 14 puanla lider Liverpool'u takip ediyor.