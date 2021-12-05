(ÖZET) Manchester United - Crystal Palace maç sonucu: 1-0
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United, Old Trafford'da ağırladığı Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Kırmızı Şeytanlar Ralf Rangnick yönetiminde çıktığı ilk maçta 3 puanı kazanmayı başardı.
Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmasının ardından sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı Ralf Rangnick yönetiminde çıktığı ilk maçta Crystal Palace'ı tek golle yenmeyi başardı.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Manchester United'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Fred kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 24'e yükseltirken Crystal Palace 16 puanda kaldı.