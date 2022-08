(ÖZET) Manchester United-Brighton maç sonucu: 1-2

Alex Ferguson sonrasında eski başarılı günlerinden uzak kalan Manchester United yeni sezon öncesinde takımı Erik ten Hag'a emanet etmişti. Ajax'ta yaptıklarından dolayı Hollandalı hocadan beklentiler oldukça yüksekken, Kırmızı Şeytanlar yeni sezona yeni hocasıyla giriş yaptı.

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Old Trafford'da Brighton'ı konuk eden ManU mücadeleye büyük bir şokla başladı. Konuk ekip 30'da Pascal Gross'la 1-0 öne geçti, 9 dakika sonra Alman orta saha bir kez daha sahneye çıkıp, Old Trafford'u şoka uğrattı ve ilk yarıyı Manchester temsilcisi 2-0 geride kapattı.

İkinci devrede Manchester United baskılarını artırdı. Aranılan gol 68'de Alexis Mac Allister'in kendi kalesine attığı sayıyla geldi: 1-2. Bu dakikanın ardından pozisyonlar sonuç vermedi ve United ilk hafta maçında sahasında taraftarı önünde Brighton'a 2-1 kaybetti.

Takımdaki geleceği merak konusu olan ve krizlerle anılan Cristiano Ronaldo mücadeleye yedek başlarken, 53'te Fred'in yerine oyuna dahil oldu. Ten Hag'ın ilk maçta CR7'yi yedek bırakması büyük yankı uyandırdı.