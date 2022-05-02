(ÖZET) Manchester United - Brentford maç sonucu: 3-0

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında Brentford'u konuk etti. Manchester United sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Old Trafford'da oynanan maça etkili başlayan Manchester United, 9. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken, Manchester United 61. dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Kırmızı Şeytanlar'da Raphael Varane 72. dakikada maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi.

Bu sonuçla birlikte 3 maç aradan sonra kazanmayı başaran Manchester United, puanını 58'e yükseltti. 4 maç sonra kaybeden Brentford ise 40 puanda kaldı.



