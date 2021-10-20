(ÖZET) Manchester United-Atalanta maç sonucu: 3-2

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında İngiliz devi Manchester United, İtalyan ekibi Atalanta'yı konuk ediyor. Young Boys'a 2-1 kaybedip, aynı skorla Villarreal'i deviren Kırmızı Şeytanlar kendi sahasında Lacivert-Siyahlılar'ı da yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Villarreal ile 2-2 berabere kalıp, Young Boys'u 1-0 yenen Atalanta ise liderliğini sürdürmenin peşinde.

Sezon başında Juventus'tan, Atalanta'ya transfer olan milli futbolcumuz Merih Demiral de kritik maça 11'de başladı. Juventus'tan eski takım arkadaşı Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'ya rakip oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Atalanta, Davide Zappacosta'nın asistinde Mario Pasalic ile golü bulup, 1-0 öne geçti.

28'de ise '28' numaralı formasıyla Merih Demiral sahneye çıktı. Attığı kafa golüyle İtalyan ekibini, Old Trafford'da 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.





46' İkinci yarı başlarken, ilk yarıda sakatlanan Merih Demiral yerini Matteo Lovoto'ya bıraktı.

53'te Bruno Fernandes savunma arkasına sarkan Marcus Rashford'ı gördü. Yıldız futbolcu sağ çaprazdan fileleri sarstı, farkı 1'e indirdi.

58'de McTominay yakın mesafeden vurdu ancak top direkten oyun alanına döndü.

75'te Harry Maguire arka direkte boş kaldı ve şutunda ağları sarstı. Durum şimdi 2-2.

81'de içeriye kesilen ortada Cristiano Ronaldo harika yükseldi ve iyi bir kafa vuruşuyla ManU'yu 3-2 öne geçirdi.

90' Maç sona erdi.

Bu sonuçla Manchester United puanını 6 yapıp liderliğe yükselirken, Atalanta 4 puanla ikinci sıraya geriledi.



