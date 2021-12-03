(ÖZET) Manchester United-Arsenal maç sonucu: 3-2

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United sahasında Arsenal'i ağırladı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Manchester United 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşma olaylı bir gol ile başladı. Maçın 13. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda kaleci De Gea, takım arkadaşı Fred'in ayağına basması sonucu kendini yere bıraktı. Emile Smith Rowe o sırada kendine gelen topu ağlara gönderdi. Yapılan VAR kontrolü sonucu gol geçerli sayıldı ve Arsenal 1-0 öne geçti.

44. dakikada Bruno Fernandes maça dengeyi getiren golü kaydetti. ilk yarı 1-1'lik eşitli ile sona erdi.

Ronaldo'nun kariyerindeki 800. ve 801. goller

Maçın 2. yarısında ise sahneye Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo çıktı. 52. dakikada topu filelere gönderen yıldız futbolcu hem takımını 2-1 öne geçirdi hem de kariyerinin 800. golünü atmış oldu.

Arsenal 54. dakikada Odegaard'ın golüyle maçı tekrardan dengeye getirmiş olsa da 70. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo tekrardan topu filelere gönderdi ve maçın skorunu belirledi. Manchester United sahadan 3-2'lik galibiyet ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 21'e yükseltirken Arsenal 23 puanda kaldı.

Manchester United taraftarlarından Solskjaer'e veda

Old Trafford'da oynanan mücadelenin başlangıç vuruşundan önce Manchester United taraftarları takımdan ayrılan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e veda etti.

Ralf Rangnick maçı tribünden takip etti

Manchester United'ın sezon sonuna kadar geçici teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Ralf Rangnick, karşılaşmayı tribünden takip etti.



