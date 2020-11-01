(ÖZET) Manchester United - Arsenal maç sonucu: 0-1

Premier Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Haftanın en önemli maçlarından birisinde Manchester United ile Arsenal kozlarını paylaştı. Old Trafford'da oynanan 90 dakika Arsenal'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Ezeli rakibini Old Trafford Stadı'nda 14 yıl sonra mağlup eden Arsenal'a 3 puanı getiren golü 69. dakikada penaltıdan Pierre Aubameyang kaydetti.

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, takımın başında çıktığı 100. maçını kaybederken, bu sezon iç sahada oynadığı 4. maçta 3. mağlubiyetini aldı.

Manchester United, Premier Lig'de bu sezon oynadığı ilk 4 iç saha maçından da galibiyetle ayrılamadı. Bu sonucun ardından 12 puana yükselen Mikel Arteta'nın ekibi, 8. sıraya yükseldi. Manchester United ise 7 puanla 15. sırada kaldı.