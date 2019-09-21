Son şampiyon Manchester City, Premier Lig'in 6. haftasında Watford’u Etihad Stadı’nda ağırladı.

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 1. dakikada David Silva, 7. dakikada penaltıdan Sergio Agüero, 12. dakikada Riyad Mahrez, 15’inci, 48’inci ve 60’ıncı dakikalarda Bernardo Silva, 18. dakikada Nicolas Otamendi ve 85. dakikada Kevin De Bruyne’ün golleriyle mücadeleden 8-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester City 13 puanla ikinci sıraya yükselirken, Watford ise 2 puanla son sırada kaldı.

3 topu direkten dönen City, 1994-95 sezonunda Ipswich Town'ı 9-0 mağlup eden Manchester United'ın Premier League rekorunu yenileme şansını kullanamadı.

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