ÖZET | Manchester City - Tottenham maç sonucu: 3-0

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında lider Manchester City, Etihad Stadı'nda orta sıralardaki ve yükseliş arayan Tottenham'ı konuk ediyor. Son 14 maçında puan kaybetmeyen ve son 12 maçını kazanarak bir galibiyet serisi oluşturan Manchester City, 50 puanla ligde liderlik konumunda... Son haftalarda kötü bir grafik sergileyen ve son 4 maçında 1 galibiyet 3 mağlubiyet alan Jose Mourinho'nun ekibi Tottenham, deplasmanda kazanmanın yollarını arayacak. Ligde 36 puanla 8. sırada yer alan Tottenham, 23. haftada Wes Bromwich'i sahasında 2-0 mağlup etmişti.

Maça ev sahibi Manchester City etkili başladı. Dakika 23'te ev sahibi ekip, Rodri'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da üstün oynayan taraf lider Manchester City'ydi. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde Raheem Sterling'in asisti İlkay Gündoğan'ın golüyle ev sahibi durumu 2-0'a getirdi.

İLKAY ŞOV

Bu sezon takımın en golcü ismi olan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 66. dakikada yeniden sahneye çıktı ve Ederson'un asisti sonrasında farkı 3'e çıkardı: 3-0.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Manchester City, sahasında Tottenham'ı 3-0'lık net skorla mağlup ederek galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

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