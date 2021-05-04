ÖZET | Manchester City - PSG maçı sonucu: 2-0

29 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finali öncesi ilk finalist Manchester City oldu. İlk maçta Fransa'da 2-1 yendiği PSG karşısında Mahrez'in golleriyle kazanan Guardiola'nın ekibi böylece tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline kaldı.

Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle görev yapamadığı maçta bir başka yıldız isim Di Maria kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Geçen sezon finalde kaybeden PSG bu kez de yarı finalde evine döndü.





Manchester City'nin finaldeki rakibi Chelsea-Real Madrid maçının galibi olacak.





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Guardiola daha önce Barcelona ile iki kez kazandığı Şampiyonlar Ligi'ni bu kez Manchester City ile kazanmaya çalışacak

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İlk golü 11.dk Riyad Mahrez kaydetti (City 1-0 PSG)





İkinci golü 63.dk Riyad Mahrez kaydetti (City 2-0 PSG)