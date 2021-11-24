(ÖZET) Manchester City-PSG maç sonucu: 2-1

Şampiyonlar Ligi D Grubu dev maça sahne oldu. Manchester City, sahasında PSG'yi ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı çok çekişmeli geçmesine rağmen gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 sona erdi.

Manchester City, maçın kontrolünü elinde tutmasına rağmen PSG, 50. dakikada Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti. City bu gole 63'te Raheem Sterling ile cevap verdi ve skor 1-1 oldu. 77. dakikada organize gelişen atakta İlkay topu arka direğe kesti, Bernardo'nun indirdiği topa Gabriel Jesus düzgün bir vuruş yaptı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City sahadan 3 puanla ayrılan ekip oldu ve puanını 12'ye yükseltti, PSG ise 8 puanda kaldı.