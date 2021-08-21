ÖZET | Manchester City-Norwich City maç sonucu: 5-0
Sezona Tottenham yenilgisiyle başlayan Manchester City, Norwich City'ye fena patladı. Manchester ekibi, konuk ettiği rakibini 5-0 mağlup etmeyi başardı. Mavi beyazlılarda yeni transfer Jack Grealish golle tanıştı.
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, konuk ettiği Norwich City'yi 5-0'lık skorla geçti.
Mavi beyazlıların gollerini 7. dakikada Tim Krul (kendi kalesine), 22. dakikada Jack Grealish, 64. dakikada Laporte, 71. dakikada Raheem Sterling ve 84. dakikada Riyad Mahrez kaydetti.
Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Manchester City, puanını 3'e yükseltti. Norwich ise 2. maçında 2. mağlubiyetini aldı.