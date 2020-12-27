ÖZET | Manchester City - Newcastle maç sonucu: 2-0

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Newcastle United'ı konuk etti. Ligin orta sıralarında bulunan iki takımın mücadelesinde galibiyet arayan City maça hızlı başladı.

Dakikalar 14'ü gösterdiğinde Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Rakip yarı alanın ortasında De Bruyne yerden Cancelo'ya pasını attı. Cancelo savunma arkasına koşu yapan Sterling'i gördü. Sterling topu düzelttikten sonra müsait pozisyondaki İlkay'a gönderdi. Türk asıllı Alman futbolcu gelişine şutunu attı ve Newcastle kalecisi Karl Darlow'u mağlup etti: 1-0.

Bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf yine ev sahibi Manchester City'di. 55. dakikada Newcastle savunması ceza sahasının sağ bölümünde hata yaptı ve Cancelo hızlıca topu kazanarak ceza sahası içine girdi. Yerden ortasını gönderdi, kaleci Darlow topu çeldi. Penaltı noktasının az önüne düşen topa Ferran Torres'in sadece dokunması yetti: 2-0.

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı. Manchester City sahasında Newcastle United'ı 2-0 yenerek 26 puanla 5. sıraya yükseldi.