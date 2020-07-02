(ÖZET) Manchester City - Liverpool maç sonucu: 4-0

Premier Lig'de rakiplerine ezici bir üstünlük sağlayan ve bitime 7 hafta kalan şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, 32. hafta maçında Manchester City'ye konuk oldu. Etihad Stadı'nda adeta Manchester City rüzgarı esti.

Müsabakaya baskılı başlayan ev sahibi ekip Manchester City, 25. dakikada Kevin de Bruyne’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Pep Guardiola’nın öğrencileri, 35. dakikada Raheem Sterling ve 45. dakikada Phil Foden’in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Konuk ekip Liverpool karşısında üstün oyununu maçın ikinci yarısında da devam ettiren Manchester City, Alex Oxlade-Chamberlain’in 56. dakikada attığı golle maçı 4-0 kazandı. Bu sonucun ardından lider Liverpool 86 puanda kaldı. Manchester ekibi ise rakibine ligdeki 2. mağlubiyetini tattırdı, 66 puana yükseldi.

Manchester City rakibini konuk ettiği son 3 lig maçını da kazandı.

Manchester City-Liverpool maçı öncesi örnek görüntüler yaşandı. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, oyuncuları ve teknik ekibiyle birlikte rakip futbolcuları alkışladı.