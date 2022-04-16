(ÖZET) Manchester City - Liverpool maç sonucu: 2-3

İngiltere Premier Ligi'nde geçtiğimiz pazar günü Etihad Stadı'ndaki şampiyonluğun kaderini etkileyecek maçta 2-2 berabere kalan Manchester City ile Liverpool, kozlarını bu kez de FA Cup yarı finalinde paylaştılar. Büyük heyecana sahne olan mücadeleden Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 3-2'lik galibiyet ile ayrılarak finale çıkmaya hak kazandı.

Wembley'de oynanan maça hızlı başlayan Liverpool, 9. dakikada Konate ile 1-0 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Kırmızılılar, 17. dakikada Sadio Mane ile farkı 2'ye yükseltti. 45. dakikada yeniden sahneye çıkan Senegalli yıldız takımını 3-0 öne geçiren golü ağlara gönderdi. İlk yarı bu skorla geçilirken, ikinci yarıya Manchester City golle başladı. Jack Grealish, 47. dakikada takımının maçtaki ilk golünü atmayı başardı. 90+1. dakikada ise Bernardo Silva farkı 1'e indirdi. Ancak Portekizli yıldızın golü takımı için yeterli olmadı. Mücadele 3-2'lik Liverpool üstünlüğü ile son buldu.

Liverpool finalde Chelsea-Crystal Palace maçının galibiyle karşılaşacak.

Manchester City - Liverpool 11'ler

Manchester City: Steffen, Cancelo, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho, Bernardo, Foden, Grealish, Jesus, Sterling

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Keita, Diaz, Mane, Salah