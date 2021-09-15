ÖZET | Manchester City-Leipzig maç sonucu: 6-3

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester City ile Leipzig karşı karşıya geldi. Son finalist Manchester City, Chelsea'ye kaybetmiş ve Avrupa'nın 1 numaralı kupasına uzanamamıştı. Hedefi yeniden final olarak belirleyen Guardiola'nın ekibi, 2021/22 sezonuna galibiyetle başladı.

Alman ekibi Leipzig karşısında sahadan 6-3 galip ayrılan Manchester City, bu sonuçla grubunda lider konuma yükseldi. Etihad Stadı'nda oynanan Manchester City-Leipzig maçını Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetti.









GOL! 16.dakikada Manchester City, Nathan Ake ile 1-0 öne geçti

GOL! 28.dakikada Manchester City, Mukiele'nin kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti

GOL! 42.dakikada Leipzig, Nkunku ile farkı bire indirdi

GOL! 45.dakikada Manchester City, Mahrez ile 3-1 öne geçti

İlk yarı 3-1 sona erdi

GOL! 51.dakikada Leipzig, Nkunku ile farkı bire indirdi. 3-2

GOL! 56.dakikada Manchester City, Jack Grealish ile 4-2 öne geçti

GOL! 73.dakikada Leipzig, Nkunku ile bir kez daha gol buldu. 4-3

GOL! 75.dakikada Manchester City, Cancelo ile 5-3 öne geçti

GOL! 85.dakikada Manchester City, Jesus ile 6-3 öne geçti

Maçı Pep Guardiola'nın ekibi 6-3 galip bitirdi.

İlk 11'ler belli oldu!

Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias (C), Ake, Zinchenko, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Torres, Mahrez

Leipzig: Gulacsi (C), Klostermann, Orban, Mukiele, Angelino, Laimer, Adams, Olmo, Forsberg, Nkunku, Andre Silva





UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

14 Eylül Salı:

19.45 Young Boys (İsviçre) 2-1 Manchester United (İngiltere) (Exxen)

19.45 Sevilla (İspanya) 1-1 Salzburg (Avusturya) (Exxen)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) 0-0 Benfica (Portekiz) (Exxen)

22.00 Barcelona (İspanya) 0-3 Bayern Münih (Almanya (Exxen)

22.00 Villarreal (İspanya) 2-2 Atalanta (İtalya) (Exxen)

22.00 Lille (Fransa) 0-0 Wolfsburg (Almanya) (Exxen)

22.00 Malmö (İsveç) 0-3 Juventus (İtalya) (Exxen)

22.00 Chelsea (İngiltere) 1-0 Zenit (Rusya) (Exxen)

15 Eylül Çarşamba:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)