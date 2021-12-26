(ÖZET) Manchester City-Leicester City maç sonucu: 6-3

Premier Lig'de yoluna doludizgin devam eden Manchester City, 19. hafta maçında Leicester City'yi konuk etti, Etihad Stadı'nda tam 9 gol çıktı. Maçı baştan sona üstün götüren Manchester ekibi, rakibini 6-3 mağlup etti ve üst üste 9. galibiyetini aldı.

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Pep Guardiola'nın ekibine 3 puanı getiren goller; 5. dakikada Kevin de Bruyne, 14. dakikada Riyad Mahrez, 21. dakikada İlkay Gündoğan, 25. ve 87. dakikada Raheem Sterling ile 69. dakikada Aymeric Laporte kaydetti. Mahrez ile Sterling'in ilk golü penaltıdan geldi.

Leicester'ın 55. dakikada James Maddison, 59. dakikada Ademola Lookman ve 65. dakikada Kelechi Iheanacho ile bulduğu goller ise puan için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından 47 puana yükselen Manchester City, maç fazlasıyla en yakın rakibi Liverpool'un 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Brendan Rodgers yönetimindeki Leicester ise 22 puanla 10. sırada kaldı.