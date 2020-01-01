(ÖZET) Manchester City - Everton maç sonucu: 2-1
İngiltere Premier Lig'de 21. hafta mücadelesinde Manchester City kendi sahasında, Everton'ı 2-1 mağlup etti. 2-0 öne geçmesine rağmen son dakikalara stresli giren Pep Guardiola'nın takımı büyük savunma hatalarına rağmen 3 puanı almayı başardı.
İngiltere Premier Lig'de Manchester ve Everton Ethiad Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 51 ve 58. dakikalarında Gabriel Jesus City'i 2-0 öne geçiren golleri attı.
71. dakikada ise Richarlison Everton adına farkı 1'e indirdi. Son dakikalarda City savunmasının hatalarını değerlendiremeyen Everton 90 dakikadna 2-1 mağlup ayrıldı.
Bu skorla, Ancelotti'yle 2'de 2 yapan Maviler İtalyan teknik adam yönetiminde ilk mağlubiyetini almış oldu. City bu galibiyetle 44 puana ulaştı ancak Manchester ekibinin 55 puanlı lider Liverpool'dan 2 maçı fazla...
Everton ise 25 puanda kaldı.