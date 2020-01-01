(ÖZET) Manchester City - Everton maç sonucu: 2-1

İngiltere Premier Lig'de Manchester ve Everton Ethiad Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 51 ve 58. dakikalarında Gabriel Jesus City'i 2-0 öne geçiren golleri attı.

71. dakikada ise Richarlison Everton adına farkı 1'e indirdi. Son dakikalarda City savunmasının hatalarını değerlendiremeyen Everton 90 dakikadna 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu skorla, Ancelotti'yle 2'de 2 yapan Maviler İtalyan teknik adam yönetiminde ilk mağlubiyetini almış oldu. City bu galibiyetle 44 puana ulaştı ancak Manchester ekibinin 55 puanlı lider Liverpool'dan 2 maçı fazla...

Everton ise 25 puanda kaldı.

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