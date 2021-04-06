ÖZET | Manchester City - Borussia Dortmund maç sonucu: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Manchester City sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund'u sahasında ağırladı. Son anları büyük heyecana sahne olan maçta son sözü City'nin genç yıldızı Phil Foden söyledi. İngiliz temsilcisi mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve rövanş maçını beklemeye geçti.

Maçtan dakikalar

Maçın 7. dakikasında gole yaklaşan taraf Alman ekibi Dortmund oldu. Hızlı gelişen Dortmund atağında ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Bellingham'ın vuruşunda Ederson gole izin vermedi sonrasında tekrar içeri çevrilen top savunmadan kornere gitti.









De Bruyne skoru değiştirdi

GOL | Karşılaşmanın 19. dakikasında Manchester City, Kevin de Bruyne'nin golü ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan hızlı gelişen City atağında ceza alanına yapılan ortada arka direkteki Mahrez topla buluştu, ortadaki De Bruyne'yi gördü, onun vuruşunda top ağlara gitti.

VAR penaltıyı iptal etti

Karşılaşmanın 29. dakikasında City'nin penaltısı VAR'dan döndü. De Bruyne'nin ceza alanına ginderdiği topta Emre'nin Rodri'ye yaptığı hareketi hakem penaltı olarak değerlendirdi. VAR incelemesi sonrası hakem penaltı kararını iptal etti.

37. dakikada maçta ilginç anlardan biri yaşandı. Dortmund atağında savunma arkasına atılan topa Bellingham hareketlendi, Ederson kalesini terk ederek topu uzaklaştırmak istedi ancak Bellingham'ın yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirdi. Dortmund'da Bellingham yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

İlk 45 dakika Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi ve ekipler soyunma odasının yolunu tuttu.

Haaland karşı karşıya yararlanamadı

Maçın 2. yarısına hızlı başlayan taraf Alman ekibi oldu. 48. dakikada Haaland gole yaklaşan isim oldu. Hızlı gelişen Dortmund atağında Dahoud'un pasıyla ceza alanına giren Haaland rakibinden sıyrılıp kaleyi düşündü Ederson son anda gole izin vermedi.

52. dakikada tehlikeyi yaratan ev sahibi ekip oldu. Sağ kanattan gelişen City atağında kendi topuyla ceza alanına giren Walker çizgiye kadar inip ortaya çevirdi, ancak savunma ayak koyarak tehlikeyi önledi.

Karşılaşmada dakikalar 65'i gösterdiğinde sağ kanattan gelişen City atağında De Bruyne ceza alanına girip son çizgiye indi, ortaya çevirdiği topa boş pozisyonda Foden yakın mesafeden vurdu Hitz son anda gole izin vermedi.

Mücadelenin 73. dakikasında sol kanattan gelişen City atağında Foden iki rakibinden sıyrılıp ceza alanına yöneldi içeriye çevirdiği topa savunma ayak koyarak tehlikeyi önledi.

76. dakikada İngiliz temsilcisi Manchester City atağında iki rakibinden kurtulan De Bruyne ceza alanı dışından şansını denedi top az farkla yandan auta gitti.

Reus skora dengeyi getirdi

GOL | Karşılaşmanın 84. dakikasında Dortmund'da kaptan Marco Reus sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Haaland'ın pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Reus, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Phil Foden tabelayı değiştirdi

GOL | Maçın 90. dakikasında City'nin genç yeteneği Phil Foden sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. Sağ kanattan De Bruyne'nin ceza alanına çevirdiği topla arka direkte buluşan Foden yakın mesafeden vuruşunda fileleri havalandırdı.

90 dakikanın son düdüğü çaldı. Çeyrek final eşleşmesinin ilk ayağında Manchester City sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.









İşte 11'ler

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodri, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Foden, Mahrez, De Bruyne.

Dortmund: Hitz, Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro, Emre Can, Dahoud, Bellingham, Reus, Knauff, Haaland.



