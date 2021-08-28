ÖZET | Manchester City - Arsenal maç sonucu: 5-0

Premier Lig'de şampiyonluğun bir numaralı favorisi Manchester City, eski başarılı günlerinden çok uzakta olan Arsenal'i konuk etti. Ev sahibi ekip maça çok hızlı başlayarak İlkay Gündoğan (7') ve Ferran Torres'in (12') golleriyle 2-0'ı yakaladı. Arsenal, 35'te Granit Xhaka'nın atılmasıyla 10 kişi kalınca, maçın kalan 55 dakikasında zor anlar yaşadı. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, çok üstün bir oyun ortaya koyarak Gabriel Jesus (43'), Rodri (53'), Ferran Torres (84') golleriyle farka gitti: 5-0.

Bu sonuçla Manchester City 3. maçlar sonunda 6 puana ulaştı. Arteta yönetimindeki Arsenal ise 0 puanla ligin dibine demir attı.