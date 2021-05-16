(ÖZET) Mainz 05 - Borussia Dortmund maç sonucu: 1-3

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 33. haftasında Mainz 05'e konuk oldu. Opel Arena'da oynanan ve Harm Osmers'in yönettiği 90 dakika konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Borussia Dortmund'a 3 puanı getiren goller; 23. dakikada Raphael Guerreiro, 42. dakikada Marco Reus ve 80. dakikada Julian Brandt'tan geldi. Ev sahibinin 90. dakikada Robin Quaison ile bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı.

Üst üste 6. galibiyetini alan Dortmund, 61 puanla 3. sırada yer aldı ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı garantiledi. Mainz 05 ise 36 puanla 13. sırada kaldı.