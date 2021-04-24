(ÖZET) Mainz 05-Bayern Münih maç sonucu: 2-1

Bayern Münih, Bundesliga’nın 31. haftasında Opel Arena’da Mainz 05’e konuk oldu. Karşılamaya hızlı başlayan Mainz 05, 3. dakikada Jonathan Burkardt’ın golüyle 1-0 öne geçti. Mainz, 37. dakikada Robin Quaison ile bir gol daha buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Konuk ekip 90+4. dakikada Robert Lewandwoski’nin topu filelere göndermesiyle skoru 2-1’e getirdi. Kalan bölümde gol olmayınca Mainz 05, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Mainz 05 böylelikle 34 puanla 12. sıraya yükseldi. Bayern Münih ise sezonun bitmesine 3 hafta kala 71 puanla liderliğini sürdürdü.

Bir maç eksiği bulunan ve 61 puanla ikinci sırada yer alan Leipzig’in, Stuttgart’a yenilmesi durumunda Bayern Münih, Bundesliga’da 31. şampiyonluğunu ulaşacak.