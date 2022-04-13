(ÖZET) Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 85-76

Turkish Airlines EuroLeague 23. hafta (erteleme) maçında Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e konuk oldu. Play-off'a katılma şansını daha önceden kaybeden Sarı-Lacivertliler, sahadan 85-76'lık skorla yenik ayrılarak Avrupa defterini mağlubiyetle kapattı.

Menora Mivtachim Arena’da oynanan maç karşılıklı basketlere sahne oldu. İlk çeyrek 21-21 eşitlikle tamamlanırken, soyunma odasına 45-43 ev sahibi takımın üstünlüğüyle gidildi. Son periyoda 66-62 geride giren Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 85-76 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 18. yenilgisini alırken, Maccabi Tel Aviv ise 17 galibiyete ulaştı ve normal sezonu 5. sırada noktaladı.

Sinirler gerildi

Mücadelenin 3. çeyreğinde Fenerbahçe'den Jehyve Floyd ile Maccabi'den Jalen Reynolds arasında sinirler gerildi. Pota altı mücadelesi sonrası iki basketbolcu arasında itişmeler yaşandı. Olay çok büyümeden sona ererken, İki isme de teknik faul çalındı.

Anadolu Efes'in rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin mücadeleden elde ettiği sonuç aynı zamanda Anadolu Efes'in Play-off'ta karşılaşacağı rakibi belirledi. Sahadan galibiyet ile ayrılan Maccabi, Anadolu Efes'i geçerek 5. sırada yer aldı. Böylelikle normal sezonu 6. sırada bitiren Lacivert-Beyazlılar, Play-off'ta İtalya temsilcisi Milano ile eşleşti.

İLK ÇEYREK SONUCU | Maccabi Tel Aviv 21- 21 Fenerbahçe Beko

İLK YARI SONUCU | Maccabi Tel Aviv 45- 43 Fenerbahçe Beko

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Maccabi Tel Aviv 66-62 Fenerbahçe Beko

MAÇ SONUCU | Maccabi Tel Aviv 85-76 Fenerbahçe Beko



