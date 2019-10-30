Turkish Airlines EuroLeague’in 5. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, deplasmandaki mücadeleden 67-55'lik skorla mağlup ayrılırken 5. maçındaki 4. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe, EuroLeague’e 5 maçta 4 yenilgi ile en son 2006-07 sezonunda başlamıştı.

Maccabi FOX Tel Aviv ise 5. maçında 3. galibiyeti elde etti.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Karşılaşmaya Wolters ile etkili başlayan Maccabi Tel Aviv, 5:36 kala 8-2'lik üstünlüğü yakaladı. İki takımın da hücumda skor üretmekte çok zorlandığı ilk çeyrek de 12-6'lık ev sahibi üstünlüğü ile sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 12-6

İkinci çeyreğe de etkili başlayan Maccabi Tel Aviv, Omri Casspi ve Othello Hunter ile sayılar bularak ilk 5 dakikalık bölümde skoru 30-12'ye getirdi. Hücumda De Colo'nun çabalarına rağmen takım halinde bir etkinlik yaratamayan temsilcimiz, reaksiyon gösteremeyerek ilk yarıyı da 41-21 geride tamamladı.

İLK YARI SONUCU: 41-21

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan ev sahibi ekip, 6:22 kala skoru 47-24'e getirdi. Sonrasında Derrick Williams ile dış şut isabetleri bulan konuk ekip, 4:05 kala skoru 47-35 yaptı. Temsilcimiz, 56 saniye kala skoru 49-41'e getirdi. Ev sahibi ekip, çeyreği de 52-41 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 52-41

Son çeyreğe etkili başlayan bu kez temsilcimiz oldu. 5:48 kala Bobby Dixon'ın üçlüğü skoru 57-51'e getirdi. Son bölümde farkı indirmesine rağmen rakibine çok fazla hücum ribaundu şansı veren temsilcimiz, karşılaşmadan 67-55'lik skorla mağlup ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 67-55

Turkish Airlines EuroLeague | Maccabi FOX Tel Aviv: 67 - Fenerbahçe Beko: 55

Salon: Menora Mivtachim Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Anne Panther (Almanya), Sergio Silva (Portekiz)

Maccabi FOX Tel Aviv: Wilbekin 9, Black 10, Wolters 11, Casspi 13, Bryant 2, Acy, Hunter 11, Avdija, Dorsey 3, Zoosman 5, Dibartolomeo 3

Fenerbahçe Beko: Sloukas, Melih Mahmutoğlu, Williams 11, Kalinic, Ahmet Düverioğlu, Westermann 1, De Colo 13, Vesely 8, Ali Muhammed 11, Datome 9, Lauvergne 2

1. Periyot: 12-6

Devre: 41-21

3. Periyot: 52-41