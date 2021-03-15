(ÖZET) Maccabi Playtika - Anadolu Efes maç sonucu: 66-90

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 23. hafta erteleme maçında deplasmanda İsrail’in Maccabi Playtika takımıyla karşı karşıya geldi. Euroleague'de oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanan Ergin Ataman'ın ekibi, serisini İsrail'de sürdürdü. Menora Mivtachim Arena’da oynanan maçtan 90-66 galip ayrılan Efes, Euroleague'de lider Barcelona'nın ardından 2. sıraya yerleşti. Anadolu Efes’te Shane Larkin ve Vasilije Micic 15’er sayıyla takımın en skorer isimleri oldu. Efes, art arda 8, toplamda ise 19. galibiyetini elde etti. Ev sahibi Maccabi Playtika 17. mağlubiyetini yaşadı.

Menora Mivtachim Arena’da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-17 önde geçerken, soyunma odasına 47-31 üstün girdi.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdürerek üçüncü çeyrekte 24 sayılık (47-71) fark yakalayan Lacivert Beyazlılar, mücadeleden de 90-66 galip ayrıldı.

Maccabi Playtika Tel Aviv 17 - 22 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu

Maccabi Playtika Tel Aviv 31-47 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu

Maccabi Playtika Tel Aviv 47-71 Anadolu Efes | 3. Çeyrek Sonucu

Maccabi Playtika Tel Aviv 66-90 Anadolu Efes | Maç Sonucu