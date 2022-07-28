(ÖZET) Maccabi Netanya-Başakşehir maç sonucu: 0-1

Yeni sezona teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda geçen hafta oynanan ilk mücadele Patryk Szysz ile Gil Itzhak'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ererken, temsilcimiz turu İsrail'de kaptı.

Netanya taraftarı önündeki maçta 9'da Lima korneri kullandı, ceza sahasında Youssouf Ndayishimiye harika yükselip vurdu ve Turuncu-Lacivertliler'i 1-0 öne geçirdi. Bu gol temsilcimizi bir üst tura taşıdı.

Turuncu-Lacivertliler bir sonraki turda Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda İzlanda temsilcisi Breidablik'le karşı karşıya gelecek. İzlanda ekibi, sahasında 2-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Buducnost Podgorica'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen adını bir üst tura yazdırarak Başakşehir'in rakibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Dario Bel ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

GOL!

9' Lucas Lima korneri kullandı, Ndiayishimiye iyi yükseldi, kafayı vurdu, top iç direğe çarpıp ağlarla buluştu! Bu kez erken golü biz buluyoruz... 1-0 öndeyiz!

12' Lima bu kez sol kanattan korneri kullandı, diğer stoperimiz Duarte bu kez kafayı vurdu ancak yandan dışarda.

45' İlk devrenin sonuna +3 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

51' Aniden sol kanata çevrilen topta bir anda Twumasi ile Volkan Babacan karşı karşıya geldi, Twumasi kafayla topu kurtarmaya çalışırken top dışarı çıktı.

MACCABİ YÜKLENMEYE BAŞLADI!

57' Maccabi ataklarını artırdı... Sol kanattan yapılan ortada ceza alanında Itzhak iyi yükseldi, vurdu ancak şutu direğin hemen yanından dışarda.

75' Mücadelenin ikinci yarısında tempo bir hayli düşük...

90' Karşılaşmanın sonuna +5 ekleniyor.

90+3' Mahmut sağ kenardan içeri çevirdi, Crivelli bomboş pozisyonda kafayı vurdu ancak kaleci Nitzan başarılı.

90+4' Pozisyonun devamında ceza alanı dışından Deniz vuruyor, Nitzan yine gole izin vermedi.

90+5' Itzhak karambolde boş pozisyonu değerlendiremiyor, derin nefes aldık!

Karşılaşma sona erdi, tur bizim, tur Başakşehir'in!

Maccabi Netanya-Başakşehir 11'ler:

Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham, Takang, Berko, Twumasi, Itzhak.

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar Gürler, Aleksic, Chouiar, Okaka.