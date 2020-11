ÖZET | Macaristan - Türkiye maç sonucu: 2 - 0

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında deplasmanda Macaristan'a 2-0 kaybetti. Sırbistan'ın sahasında Rusya'yı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmesi sonucu liderlik şansı doğan A Milli Takım, galip gelse lider olacağı grupta son mücadeleyi kaybetti ve küme düştü.

Grubu Sırbistan ve Türkiye 6'şar puanla tamamlarken ikili averajda üstün olan Sırbistan üçüncü oldu. A Milli Futbol Takımı ise C Ligi'ne düştü

Macaristan ise bu galibiyetle puanını 11 yaptı ve grubu lider olarak tamamlayıp A Ligi'ne yükseldi. Macaristan'ın gollerini David Siger ve Kevin Varga kaydetti





Stat: Puşkaş Arena

Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)

Macaristan: Dibusz, Fiola, Lang, Szalai, Nego (Dk. 89 Botka), Siger, Nagy, Hangya (Dk. 74 Holender), Kalmar (Dk. 46 Cseri), Könyves (Dk. 46 Varga), Nikolic (Dk. 64 Gyurcso)

Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 71 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Kaan Ayhan), İrfan Can Kahveci (Dk. 55 Yusuf Yazıcı), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun (Dk. 71 Deniz Türüç)

Goller: Dk. 57 Siger, Dk. 90 5 Varga (Macaristan)

Sarı kartlar: Dk. 47 Mahmut Tekdemir (Türkiye), Dk. 54 Cseri, Dk. 77 Dibusz, Dk. 78 Holender, Dk. 90 1 Gyurcso (Macaristan)









Maçtan dakikalar

5.dakikada kazanılan serbest vuruşu Hakan Çalhanoğlu kullandı şutu kalecide kaldı

9.dakikada sol çaprazdan gelen Nikolic şutunu çekti top kaleci Mert Günok'ta kaldı

11.dakikada Kalmar ceza sahasına girmeden şutunu çekti top az farkla auta gitti

18.dakikada sağ kanattan korneri Kalmar kullandı savunmadan seken topu bir kez daha Kalmar doldurdu ancak Merih topu uzaklaştırdı

25.dakikada sol kanattan Hakan çizgiye indi ortasını savunma uzaklaştırdı

HAKAN KALEYİ BULDU! 28.dakikada sağ çaprazda Hakan Çalhanoğlu topu aldı yerden sert vurdu şutu kalecide kaldı

34.dakikada Kenan topla buluştu ancak ofsayt pozisyonunda kaldı

38.dakikada penaltı noktası civarında topla buluşan Kenan Karaman dönerek vurdu şutu kalecide kaldı

41.dakikada sol kanattan Caner ortaladı Ozan gelişine vurmak istedi ancak başarılı olamadı

İlk yarı golsüz berabere sona erdi

Sırbistan sahasında Rusya önünde ilk yarıyı 4-0 galip tamamladı. Kolay Kolay kaybedilmeyecek bir avantaj yakalayan Sırbistan bu sonucu korursa ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. A Milli Takım, Macaristan'ı yenerse lider olacak. Kaybederse bu sezon son sırada kalacak. Beraberlik halinde ise Macaristan lider olacak

İkinci yarı başladı. Devre arasında Macaristan takımında Könyves ve Kalmar çıktı yerlerine Varga ve Cseri girdi

SARI KART! 47.dakikada Mahmut yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

50.dakika Macaristan sağ kanattan korner kullandı ortasını savunma çıkardı

SARI KART! 52.dakikada Mahmut yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

GOLE ÇOK YAKLAŞTIK! 55.dakikada ceza sahası içinde Cenk Tosun topu aldı dönüp vurdu savunmadan top sekti uygun durumda Ozan Tufan vurdu top az farkla üstten auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 56.dakikada İrfan Can Kahveci çıktı Yusuf Yazıcı çıktı

GOL! 57.dakikada Macaristan Siger'in golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Macaristan atağında Varga yerden vurdu şutu direkten döndü seken topu David Siger tamamladı ve golü attı

63.dakikada Mahmut savunmanın arkasına oynadı Hakan hamle yaptı ama topu alamadı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 64.dakikada Nicolic çıktı yerine çıktı Gyurcso girdi

67.dakikada ceza sahasında oluşan karambolde son olarak Ozan Tufan topun gelişine vurdu ama şutu auta gitti

70.dakikada sağ çaprazdan gelen Nego şutunu çekti top az farkla auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 71.dakikada Cenk Tosun ve Ozan Tufan çıktı yerlerine Deniz Türüç ve Berkay Özcan girdi

NET FIRSAT KAÇTI! 73.dakikada sağ kanattan Deniz ortaladı savunmadan seken topa Hakan sert vurdu kaleci çıkardı bir kez daha Yusuf Yazıcı vurdu bu kez de savunmadan geri geldi

75.dakikada Macaristan sağ kanattan Nego ile geldi şutu yandan auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 75.dakikada Hangya çıktı yerine çıktı Holender girdi

SARI KART! 77.dakikada Holender yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

79.dakikada ceza sahasına gelen ortaya Deniz Türüç kafayı vurdu ama top kalecide kaldı

81.dakikada sol kanattan Caner ortaladı Hakan Çalhanoğlu uygun pozisyonda kafayı vurdu ama top kalecide kaldı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 88.dakikada Mahmut çıktı yerine çıktı Kaan Ayhan girdi

GOL! 90+5.dakikada Macaristan Varga'nın golüyle 2-0 öne geçti. Kasımpaşa forması giyen Kevin Varga oyuna girdikten sonra iki golde de etkili oldu ve son anlarda sağ çaprazdan yaptığı vuruş sonucu topu filelere gönderdi

Mücadeleyi Macaristan 2-0 galip bitirdi













Maçtan notlar

ilk 11’de 4 değişiklik

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Budapeşte’de Macaristan’a konuk olan A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Şenol Güneş, Rusya ile oynanan son karşılaşmaya göre ilk 11’de 4 değişikliğe gitti. Ay-yıldızlı ekibin Rusya ile oynadığı grup maçında ilk 11’de sahaya çıkan oyunculardan Cengiz Ünder cezalı olması, Zeki Çelik de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Kaan Ayhan ve Okay Yokuşlu ise yedekler arasında forma bekledi. Deneyimli teknik adam, bu dört ismin yerine Ozan Kabak, Nazım Sangare, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci’ye ilk 11’de şans verdi. Türkiye, Macaristan mücadelesinde, Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11’iyle sahaya çıktı.

Bakan Kasapoğlu maçı statta izledi

Puskas Arena’da oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

Şenol Güneş 50. resmi maçında

Şenol Güneş, Macaristan mücadelesiyle A Milli Futbol Takımı’nın başındaki 50. resmi maçına çıktı. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 49 resmi maçın 28’ini kazandı, 9’unu yitirdi, 12’sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 85 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 39 gol gördü.