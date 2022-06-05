ÖZET Macaristan-İngiltere maç sonucu: 1-0

UEFA Uluslar Ligi A Grubu ilk maçlarında ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Macaristan, evinde İngiltere ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, 90 dakika boyunca rakibinin kendisine bir türlü üstünlük kurmasına izin vermedi. İngiltere'de ise Harry Kane, Mason Mount ve Jack Grealish gibi isimler forma giyse de rakip fileleri havalandıramadı. Rakibine karşı müthiş bir şekilde direnen Macaristan, 66. dakikada kazandığı penaltıda Dominik Szoboszlai'nin golüyle zafere uzandı. Bu sonuçla Macaristan, rakibini 1962'den sonra ilk kez devirmenin sevincini yaşadı.

İtalya ve Almanya yenişemedi

Bu arada ev sahibinde 90 dakika sahada kalan ve Fenerbahçe forması giyen başarılı stoper Atilla Szalai de İngiliz oyunculara adeta duvar ördü. Bu arada grubun dikkat çeken bir diğer maçında ise İtalya ve Almanya kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk devresin de iki takım da etkili olamazken, 45 dakika boyunca sadece tek bir isabetli şut atılabildi. Ev sahibi, 70'te Lorenzo Pellegrini ile öne geçti. Fakat 3 dakika sonra Joshua Kimmich, skoru eşitledi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken, taraflar 1 puana razı oldu.