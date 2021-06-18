(ÖZET) Macaristan - Fransa maç sonucu: 1-1

EURO 2020 F Grubu 3. maçında Macaristan ile Fransa karşı karşıya geldi.

10. dakikada Fransa'da Benjamin Pavard sarı kart gördü.

26. dakikada Macaristan'da Adam Szalai'nin yerine Nemanja Nikolic oyuna girdi.

45+2. dakikada Macaristan, Attila Fiola'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Macaristan'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Macaristan'da Endre Botka sarı kart gördü.

57. dakikada Fransa'da Adrien Rabiot'un yerine Ousmane Dembele oyuna girdi.

66. dakikada Fransa, Antoine Griezmann'ın attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

76. dakikada Macaristan'da Andras Schafer'in yerine Tamas Cseri oyuna girdi.

76. dakikada Fransa'da Karim Benzema ve Paul Pogba'nın yerine Olivier Giroud ve Corentin Tolisso oyuna girdi.

84. dakikada Macaristan'da Laszlo Kleinheisler'in yerine Gergo Lovrencsics oyuna girdi.

87. dakika Fransa'da Ousmane Dembele'nin yerine Thomas Lemar oyuna girdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Macaristan ile Fransa, Budapeşte'de 1-1 berabere kaldı.

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