ÖZET | Lyon - Lille maç sonucu: 2-3
Fransa Ligue 1'de final gibi bir maçı Lille kazandı. Haftaya lider giren Lille, hem PSG hem de Monaco'nun kazanmasıyla gerilemişti ancak Burak Yılmaz'ın iki gol - 1 asist yaptığı maçı 2-0'dan çeviren Lille yeniden lider oldu. Yusuf Yazıcı galibiyet golünde asist yaparken Lille şampiyonluk yolunda avantajı yeniden eline geçirdi
Milli oyuncular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, şampiyonluk yolunda en önemli virajı geçti. Lyon deplasmanına çıkan Lille 2-0 geriye düştüğü maçta, Burak Yılmaz'ın olağanüstü performansı ile 3-2 kazanmayı başardı
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Burak Yılmaz 2 gol - 1 asist ile yıldızlaşırken Yusuf Yazıcı galibiyet golünün asistini yaptı. Lilel böylece puanını 73 yaparken PSG 72 puanla ikinci, Monaco 71 puanla üçüncü sırada yer aldı
https://www.instagram.com/p/COGlZCbM2PY/
Lille sezonun bitmesine 4 hafta kala liderliğini sürdürürken hem PSG hem de Lyon deplasmanlarında kazanıp çok önemli bir başarıya imza atarken kulüp tarihinin en başarılı dönemine de imza attı.