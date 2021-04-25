ÖZET | Lyon - Lille maç sonucu: 2-3

Milli oyuncular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, şampiyonluk yolunda en önemli virajı geçti. Lyon deplasmanına çıkan Lille 2-0 geriye düştüğü maçta, Burak Yılmaz'ın olağanüstü performansı ile 3-2 kazanmayı başardı

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Burak Yılmaz 2 gol - 1 asist ile yıldızlaşırken Yusuf Yazıcı galibiyet golünün asistini yaptı. Lilel böylece puanını 73 yaparken PSG 72 puanla ikinci, Monaco 71 puanla üçüncü sırada yer aldı

LIGUE 1 PUAN DURUMU

İŞTE LILLE'İN KALAN MAÇLARI





Lille sezonun bitmesine 4 hafta kala liderliğini sürdürürken hem PSG hem de Lyon deplasmanlarında kazanıp çok önemli bir başarıya imza atarken kulüp tarihinin en başarılı dönemine de imza attı.



