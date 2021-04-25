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ÖZET | Lyon - Lille maç sonucu: 2-3

Fransa Ligue 1'de final gibi bir maçı Lille kazandı. Haftaya lider giren Lille, hem PSG hem de Monaco'nun kazanmasıyla gerilemişti ancak Burak Yılmaz'ın iki gol - 1 asist yaptığı maçı 2-0'dan çeviren Lille yeniden lider oldu. Yusuf Yazıcı galibiyet golünde asist yaparken Lille şampiyonluk yolunda avantajı yeniden eline geçirdi

25 Nisan 2021, Pazar 21:41 Son Güncelleme:
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ÖZET | Lyon - Lille maç sonucu: 2-3

Milli oyuncular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, şampiyonluk yolunda en önemli virajı geçti. Lyon deplasmanına çıkan Lille 2-0 geriye düştüğü maçta, Burak Yılmaz'ın olağanüstü performansı ile 3-2 kazanmayı başardı

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Burak Yılmaz 2 gol - 1 asist ile yıldızlaşırken Yusuf Yazıcı galibiyet golünün asistini yaptı. Lilel böylece puanını 73 yaparken PSG 72 puanla ikinci, Monaco 71 puanla üçüncü sırada yer aldı

LIGUE 1 PUAN DURUMU

İŞTE LILLE'İN KALAN MAÇLARI

https://www.instagram.com/p/COGlZCbM2PY/


Lille sezonun bitmesine 4 hafta kala liderliğini sürdürürken hem PSG hem de Lyon deplasmanlarında kazanıp çok önemli bir başarıya imza atarken kulüp tarihinin en başarılı dönemine de imza attı.


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