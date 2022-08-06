ÖZET | Lyon - Ajaccio maç sonucu: 2-1

Fransa Ligue 1'de 2022-23 sezonu Lyon - Ajaccio maçıyla başladı. Lyon, sahasında ağırladığı Ajaccio'yu 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Lyon'da takıma geri dönen Fransız yıldız Alexandre Lacazette; 1 gol, 1 asist ile yıldızlaştı. 12. dakikada Tete'nin golünde asisti yapan Lacazette, 22. dakikada penaltıdan takımı adına farkı 2'ye çıkardı. Lyon'da kaleci Anthony Lopes, 27. dakikada kırmızı kart görürken Ajaccio, 31. dakikada penaltıdan Thomas Mangani ile skoru 2-1'e getirdi. Ajaccio'da da Romain Hamouma; 33. ve 45+4. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Olympique Lyon, Fransa Ligue 1'de oynadığı son 19 açılış maçını da kaybetmedi ve bu karşılaşmada 15 galibiyet almayı başardı.